Hande Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı bomba!
Hande Ataizi'nin bir YouTube kanalında Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında söyledikleri 1 ayın ardından sosyal medyaya damga vurdu.
Koronavirüs sebebiyle düğünü ertelenen Hande Ataizi, Nisan ayının sonlarına doğru Ertem Şener'in YouTube kanalında yayımlanan Sorgu Odası adlı programa konuk oldu. Ataizi'nin programda söyledikleri yaklaşık 1 ayın ardından Twitter'da olay oldu.
Oyunculuk üzerine konuşurken Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında söyledikleriyle İmirzalıoğlu'nun Twitter'da TT olmasına neden oldu. Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu'nu beğenmediğini söylediği sözler, sebebi bilinmeyen bir şekilde konuşulmaya başlandı.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hande Ataizi, Ertem Şener'in sorularına tüm açık sözlülüğüyle cevap verdi. "Keşke şununla aynı dizide/filmde oynasam dediğin oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu, onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu.''