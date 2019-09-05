Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük yeni sevgilisi Dinç Aydoğdu kim? Yeni aşka yelken açtı
Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük çıtır sevgilisi Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı.
Geçtiğimiz sene oğlu Leon'un babası Benjamin Harvery ile boşanan Hande Ataizi, yeni bir aşka yelken açtı. 46 Yaşındaki Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük yeni çıtır sevgilisi ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
Snob Magazin'in yakaladığı bu görüntülerde Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde kalbinde yeni birisinin olduğunu itiraf etmesine rağmen sevgilisi Dinç Aydoğdu, görüntülendiklerini fark ettiği an Ataizi'nin yanından uzaklaşarak önden yürümeye başladı.
İkili her ne kadar beraber görüntü vermek istemeyip, aşklarını açıklamaktan kaçsa da sosyal medya paylaşımları onları ele veriyor.
İşte Hande Ataizi'nin yeni sevgilisi ile yakalandığı o anlar
Güzel oyuncu Hande Ataizi'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bir mekanda kahvaltı ederken çekildiğini gördüğümüz fotoğrafının aynısı yeni çıtır sevgili Dinç Aydoğdu'nun da son paylaşımı olarak yer alıyor.