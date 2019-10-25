Hande Ataizi'den 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile öpücüklü aşk pozu
Hande Ataizi, ilk defa kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşadığı itiraf eden Hande Ataizi, bir ilke imza attı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'ın 'tbt' gününe özel yaz aylarında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak şaşırttı.
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun yanağına öpücük kondururken çekildiği romantik kare, kısa sürede binlerce beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.
Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle aşkının dolu dizgin devam ettiğini gözler önüne seren Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlenebileceğini şu sözlerle anlatmıştı:
"Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma.''