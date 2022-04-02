Hande Ataizi Sevda Demirel'den kaçıyor! Yıllar sonra itiraf etti: Onu gördüğümde... Yıldız Tilbe'yi fena kızdıracak
22 yıl önce canlı yayında Hande Ataizi'ne tokat atan Sevda Demirel, yıllar sonra herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.
ABD'li aktör, ‘King Richard’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. Gecenin sunuculuğunu yapan komedyen Chris Rock, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in ‘saçkıran’ nedeniyle dökülen ve kazıtmak zorunda kaldığı saçlarını espri konusu yaptı.
Rock, Demi Moore’un bir kadın askeri oynadığı ‘G.I. Jane’ filmine gönderme yaparak, “Jada, G.I. Jane 2’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Sinirlenen Will Smith, bir anda sahneye çıkıp Chris Rock’a tokat attı. Sonra da “Karımın adını ağzına alma” diye bağırdı.
Oscar’da yaşanan bu durum akıllara yıllar önce oyuncu Hande Ataizi’ne tokat atan eski manken Sevda Demirel’i getirdi ve sosyal medyada kullanıcılar iki görüntüyü birleştirerek paylaşımlarda bulundu.
Sevda Demirel de bu görüntülerden birini paylaşarak, “Biz Türkler dünyanın en komik milletiyiz yemin ederim” notunu düştü. Başka bir paylaşımda ise Demirel, “Herkes bir gün tokat atacak” yorumunda bulundu.