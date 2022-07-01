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Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!

Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi dizinin sezon finali yapması ile oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile soluğu Bodrumda aldı. Ataizi'nin oğlu Leon sevimli halleri ile dikkat çekti.

Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana karakterini canlandıran Hande Ataizi dizinin sezon finaline girmesi ile soluğu Bodrum'da aldı.

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Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!

48 yaşındaki güzel oyuncu gazeteci Benjamin Harvey'le evliliğinden olan oğlu Leon ve 3 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile Türkbükü'nde bir otelde görüntülendi.

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Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!

Rüzgarlı hava sebebiyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi  ve sevgilisi otelin locasında vakit geçirdi. Uzun süre telefonuyla hararetli bir şekilde konuşan Ataizi, görüşmesi bittikten sonra şezlonguna dönerek sevgilisiyle güneşlendi.

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Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!

Ataizi'nin oğlu Leon ise bol bol annesine sarılıp, ünlü oyuncuyu öpücüklere boğdu.

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