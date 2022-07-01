Hande Ataizi oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatilinde!
Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi dizinin sezon finali yapması ile oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile soluğu Bodrumda aldı. Ataizi'nin oğlu Leon sevimli halleri ile dikkat çekti.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana karakterini canlandıran Hande Ataizi dizinin sezon finaline girmesi ile soluğu Bodrum'da aldı.
48 yaşındaki güzel oyuncu gazeteci Benjamin Harvey'le evliliğinden olan oğlu Leon ve 3 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile Türkbükü'nde bir otelde görüntülendi.
Rüzgarlı hava sebebiyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi ve sevgilisi otelin locasında vakit geçirdi. Uzun süre telefonuyla hararetli bir şekilde konuşan Ataizi, görüşmesi bittikten sonra şezlonguna dönerek sevgilisiyle güneşlendi.
Ataizi'nin oğlu Leon ise bol bol annesine sarılıp, ünlü oyuncuyu öpücüklere boğdu.