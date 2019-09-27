Hande Ataizi bir erkekte aradığı en önemli özelliği açıkladı

"Fiziğinden ziyade iyi kalpli olması"

Oyuncu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile olan ilişkisine değinen Ataizi, "Çok mutluyum. Hayatımda bir oğlum var, o benim her şeyim. Anne olarak çok dikkat etmek gerekiyor. Anneliğin verdiği bir sorumlukla tek başına değilsin, anne olarak orada bir duruş sergilemek zorundasınız; ama benim için önemli olan karşımdaki insanın fiziğinden ve güzelliğinden ziyade iyi kalpli olmasıdır" diye konuştu.