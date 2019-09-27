Hande Ataizi bir erkekte aradığı en önemli özelliği açıkladı
Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Hande Ataizi, "Anne olarak orada bir duruş sergilemek zorundasınız; ama benim için önemli olan karşımdaki insanın fiziğinden ve güzelliğinden ziyade iyi kalpli olmasıdır." dedi.
Hande Ataizi dün Nevşehir'de bir AVM'de kozmetik ve cilt bakım ürünleri mağazasının açılışına katıldı. Ataizi, kendisinin de güzelleşmek için kimyasal özelliği olmaması nedeniyle organik doğal ürünleri tercih ettiğini belirtti. Kadınlara güzellik sırları da veren Hande Ataizi, "Her kadın kendine has vücut yapısına sahip. Bence zaten var olanı en güzel şekilde tutmak lazım. Biraz hareketli olsun kadınlar" dedi.
"Fiziğinden ziyade iyi kalpli olması"
Oyuncu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile olan ilişkisine değinen Ataizi, "Çok mutluyum. Hayatımda bir oğlum var, o benim her şeyim. Anne olarak çok dikkat etmek gerekiyor. Anneliğin verdiği bir sorumlukla tek başına değilsin, anne olarak orada bir duruş sergilemek zorundasınız; ama benim için önemli olan karşımdaki insanın fiziğinden ve güzelliğinden ziyade iyi kalpli olmasıdır" diye konuştu.
Geçtiğimiz sene oğlu Leon'un babası Benjamin Harvery ile boşanan Hande Ataizi, yeni bir aşka yelken açmıştı. 46 Yaşındaki Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük yeni çıtır sevgilisi ile Nişantaşı sokaklarında görüntülenmişti.
Hande Ataizi, katıldığı bir canlı yayında şimdiki oyuncuları değerlendirerek yeni projelerinde soyunması için hangi şartları olduğunu açıklamıştı.