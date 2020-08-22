Hande Ataizi bikinili haliyle büyüledi sevgilisiyle gergin dakikalar böyle yansıdı
Hande Ataizi, genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile beraber Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken gergin dakikalar kameraların objektifine yansıdı.
Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile uzun süredir Bodrum'da tatil yapıyor ve denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Fakat dün Ataizi ve Aydoğdu'nun gergin anları kameralara yansıdı, çift tattılırken yakanlandı.
110
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ayak üstü gergin anlar yaşayan çiftten Hande Ataizi, Aydoğdu'na, "Bu acele nedir? Koştur koştur gidiyorsun?" diyerek sevgilisinin yanından ayrıldı.
210
Daha sonra aralarında geçen olayı tatlıya bağlayan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
310
Ataizi, deniz sonrası dostlarıyla sohbet ederken, küçük Leon da otel misafirleriyle şakalaştı.
410