Hamileyken oruç tutulur mu? Diyanet'in hamilelere tavsiyesi

Diyanet’in hamilelere tavsiyesi

Diyanet, hamile veya emziren kadınların mutlaka alanında uzman bir hekime danışarak karar vermelerini öneriyor.

Çünkü hamilelik dönemi; annenin artan sıvı ve besin ihtiyacı, tansiyon değişiklikleri ve bebeğin gelişimi açısından hassas bir süreçtir. Uzun süre aç ve susuz kalmak bazı durumlarda risk oluşturabilir.

Bu nedenle dinen ruhsat bulunduğu için, sağlık riski varsa oruç tutulmaması tavsiye edilmektedir.