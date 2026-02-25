Hamileyken oruç tutulur mu? Diyanet'in hamilelere tavsiyesi
"Gebe kadınlar oruç tutabilir mi, tutmayanlar kaza mı yapmalı?" soruları Ramazan öncesi yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Diyanet, hamilelik sürecinde ibadet yükümlülüğüyle ilgili kafa karışıklıklarını giderecek detaylı bir bilgilendirme paylaştı. Dinen geçerli sayılan mazeretlerin başında gelen "sağlık riski" kriteri, anne adayları için nasıl işliyor? İşte Diyanet’in tavsiyesi doğrultusunda, gebelikte oruç tutmanın hükmü ve sonradan kaza edilme şartları…
Ramazan ayında hamilelerin oruç tutup tutamayacağı tartışması yeniden gündemin zirvesinde. Anne adayları arama motorlarında 'Oruç bebeğe zarar verir mi?' ve 'Tutmazsam günah mı?' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hamilelere tanıdığı dini muafiyetler neler? Oruç tutamayanlar için kaza süreci nasıl ilerleyecek? Ramazan’da en çok merak edilen tüm detaylar tek bir başlıkta toplandı...
Hamileyken oruç tutulur mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı, hamilelik ve emzirme dönemini oruç tutmamak için geçerli mazeretler arasında sayıyor.
Diyanet’e göre, hamile bir kadın kendisine veya bebeğine zarar gelmesinden endişe ediyorsa oruç tutmayabilir. Gebe kadın bu yönüyle “hasta hükmünde” kabul edilir. Bu konuda hadis kaynaklarında da ruhsat bulunduğu belirtilir (Sünen-i Nesâî; Sünen-i İbn Mâce).
Eğer anne adayı sağlık açısından kendini güçlü hissediyor, bebeğin gelişiminde risk bulunmuyor ve uzman doktor da sakınca görmüyorsa oruç tutmasına dinen izin verilir. Ancak uzmanlar, hamilelik sürecinde uzun süreli açlık ve susuzluğun risk oluşturabileceğine dikkat çekmektedir.
Diyanet’in hamilelere tavsiyesi
Diyanet, hamile veya emziren kadınların mutlaka alanında uzman bir hekime danışarak karar vermelerini öneriyor.
Çünkü hamilelik dönemi; annenin artan sıvı ve besin ihtiyacı, tansiyon değişiklikleri ve bebeğin gelişimi açısından hassas bir süreçtir. Uzun süre aç ve susuz kalmak bazı durumlarda risk oluşturabilir.
Bu nedenle dinen ruhsat bulunduğu için, sağlık riski varsa oruç tutulmaması tavsiye edilmektedir.