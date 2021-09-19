Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri oldu!
ANTALYA'da aynı gün gebelik ve Covid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Ayşe Kılınç, önce hastalığı yendi, ardından da dördüz bebeğinin olacağı haberiyle hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Doktorların 'Bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurmalıyız' önerisini kabul etmeyen Kılınç, dördüzlerini hamileliğinin 32'nci haftasında sağlıklı şekilde dünyaya getirdi.
Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim Kılınç (37) ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç (32), belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giderek hem Covid-19 hem de gebelik testi yaptırdı. Ardından evine dönen Kılınç, birkaç saat arayla önce gebelik ardından da Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi.
Yaşadığı korkunun yanı sıra hem şaşıran hem de anne olacağı için mutlu olan Kılınç, uygulanan tedaviyle Kovid-19'u yendi. Ardından doktor kontrollerinde dördüz bebekleri olacağını öğrenen Kılınç, büyük mutluluk yaşadı. Antalya'ya gelerek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından takip edilmeye başlanan Kılınç, hamileliğinin 32. haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi.
Bebeklere "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" isimleri verildi. Yaklaşık 57 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler, yeterli ağırlığa ulaşınca taburcu edildi. Şu an 3 aylık olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kılınç çifti, bebek eşyaları, mama ve bez yardımı bekliyor.
İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar
Anne Ayşe Kılınç, Covid-19 ile başlayan, düşük ve erken doğum riskleriyle devam eden zorlu dönemin sonunda dördüz mutluluğuna kavuştuklarını söyledi. Annelik duygusunun çok güzel olduğunu vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu: "Hamile kaldığımda doktorlar bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurma önerisinde bulundu. Hiç düşünmeden bu öneriyi kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Onların kalbinin durdurulmasına gönlüm elvermezdi. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Gece uykularım neredeyse hiç yok. Sürekli bez alıyorum, mama hazırlıyorum. Zor oluyor. Herkes şaşırıyor. Hayretle bakıyor. İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar. Büyüyünce birbirleriyle arkadaş olacaklar."