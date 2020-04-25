Hamileyken koronavirüsü yenip sorunsuz doğum yaptı

Her gün bebeğini "Hareket ediyor mu?" diye kontrol eden, doktorlara soran Akman, 10 günlük tedavi sonucu iyileşti. Taburcu edildikten iki hafta sonra bu sefer aynı hastaneye doğum için giden Akman ile Kadın Doğum Uzmanı Çetin Tırak başkanlığındaki ekip ilgilendi.