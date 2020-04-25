Hamileyken koronavirüsü yenip sorunsuz doğum yaptı
Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Manavgat ilçesinde üç yıl önce Sedat ile Çiğdem Akman, hayatını birleştirdi. İki yıl önce bir erkek çocukları dünyaya gelen 31 yaşındaki Çiğdem Akman, ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde çok sevindi. Boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesine başvuran 8,5 aylık hamile Akman'a yapılan testle Kovid-19 teşhisi konuldu.
Kendinden önce bebeğini ve oğlunu düşünen Akman, yavruları için moralini ve enerjisini hep yüksek tuttu. Sağlık ekipleri de Akman için seferber oldu. Bilim kurulunca belirlenen tedavi prosedürü, bebeğin de sağlığı düşünülerek uygulandı.
Her gün bebeğini "Hareket ediyor mu?" diye kontrol eden, doktorlara soran Akman, 10 günlük tedavi sonucu iyileşti. Taburcu edildikten iki hafta sonra bu sefer aynı hastaneye doğum için giden Akman ile Kadın Doğum Uzmanı Çetin Tırak başkanlığındaki ekip ilgilendi.
Alınan tedbirlerle sorunsuz bir doğum gerçekleştiren Akman, "Hatice Sedef" ismini verdiği bebeğini, sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.