Hamileyken delta varyantı olan Ayça Erturan'dan aşı uyarısı

Ünlü oyuncu Ayça Erturan hamilelik sürecinde delta varyantına yakalandı. Erturan YouTube kanalında yayınladığı videoda, koronavirüsü atlattığını söyleyerek “Yurtdışına uçmak için test yaptırmak üzere hastaneye gittim. Akabinde ikinci doz aşım yapıldı. Sonra eve gelirken telefon çaldı. Bakanlıktan aradılar. Koronavirüs sonucunuz pozitif’ dendi. Bende hiç semptom yoktu. Biletler, her şey iptal oldu. İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim.” diye hastalık sürecini ve yaşadıklarını aktardı.