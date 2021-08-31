Hamileyken delta varyantı olan Ayça Erturan'dan aşı uyarısı
5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan, eşi Oğulcan Kırca ile YouTube’da yayınladıkları videoda aşı olmaması durumunda yakalandığı delta varyantının çok daha farklı seyredebileceğini ifade etti.
Ünlü oyuncu Ayça Erturan hamilelik sürecinde delta varyantına yakalandı. Erturan YouTube kanalında yayınladığı videoda, koronavirüsü atlattığını söyleyerek “Yurtdışına uçmak için test yaptırmak üzere hastaneye gittim. Akabinde ikinci doz aşım yapıldı. Sonra eve gelirken telefon çaldı. Bakanlıktan aradılar. Koronavirüs sonucunuz pozitif’ dendi. Bende hiç semptom yoktu. Biletler, her şey iptal oldu. İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim.” diye hastalık sürecini ve yaşadıklarını aktardı.
2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimi ay hamile olduğunu duyurmuştu.
İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.
Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.