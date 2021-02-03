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Hamilelik yüzünden karnında kas açılan Hazal Kaya çözüm sürecini anlattı

Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, hamilelik nedeniyle karnında kas açığı olduğunu söyledi. Kaya, eğlenceli çözüm sürecini anlattı.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılın uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, hiç zaman kaybetmedi ve aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı. Hamileliği süresince zaman zaman aldığı kilolarla eleştirilere maruz kalan Kaya, o dönem başına geleni anlattı.

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30 yaşındaki Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamilelik sonrası karnımda kas açılmıştı, iki ayda eğlenerek toparladık. Pilatesle de perişan haldeki sırtımı, belimi toparlayacağız" ifadelerini kullandı. 

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Öte yandan bir yılda üçüncü kez taşınma telaşına giren Hazal Kaya, yeni evinden paylaşımda bulunmuştu.

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Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, "Bununla birlikte bir senede üç defa taşınmış olduk ki bence tebdili mekanda... Neyse konu bu değil. Yeni evin ışığı bayağı kötü. Ne yapacağız?" notunu düşmüştü.

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