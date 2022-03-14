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Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok yazık, ayıp' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler

Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok yazık, ayıp' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler

Anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinde 29. haftaya girdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu.

Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok yazık, ayıp' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. 

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Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok yazık, ayıp' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler

Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, annelik heyecanı yaşıyor.

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Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok yazık, ayıp' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler

Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı. 

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Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok yazık, ayıp' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler

Heyecanı gün geçtikçe artan Zenginer, hamileliğinde 29. haftaya girdi. 

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