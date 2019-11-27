Hamilelik pozlarıyla eleştirilen Müge Boz Caner Erdeniz ve bebeğiyle ilk pozunu verdi
Hamilelik pozları nedeniyle çok konuşulan Müge Boz, anne olmanın ardından bebeği ve eşi Caner Erdeniz ile ilk fotoğrafını paylaştı.
Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile hayatını birleştirmesinin ardından kısa bir süre geçmişken hamileliğini açıklayan Müge Boz, geçtiğimiz günlerde anne olmanın heyecanını yaşadı. Önceki gün ilk bebeğini kucağına alan Boz, ailece çektirdikleri ilk pozu takipçileriyle paylaştı, yorum ve beğeni yağdı.
Son olarak hamilelik pozlarıyla adından söz ettiren Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan hastane odasında ailece çektirdikleri fotoğrafı şu notla paylaştı:
"İşte Vina'mız da aramıza katılınca... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem.''
''Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem. Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler."
"Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, 'Bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık' diye düşünmesinler lütfen. (Kapıda Vina'nın adı bile yazmıyordu o derece.)