Hamilelik heyecanı ünlü oyuncuyu sardı Yağmur Ün'den karnı burnunda pozlar!
Alemin Kralı dizisiyle tanınan Yağmur Ün, hamile kaldıktan sonra ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, doğum gününde sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı. Ünlü oyuncu karnı burnunda pozlarının olduğu paylaşımına, "Hayatımın en anlamlı yılı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Alemin Kıralı dizisindeki Ahsen Kıral rolüyle hafızalara kazınan 27 yaşındaki oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında bir süredir aşk yaşadığı doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girdi. Hamile kaldıktan sonra nikah masasına oturan Ün'den doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi.
27. yaş gününü kutlayan Ün, büyüyen karnını gösterdiği bir fotoğrafını yayınlayarak doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.
"Pamuğumla ilk doğum günüm"
Oyuncu paylaşımında "Selam 27! Grip dışında şahane geldin. Hayatımın en anlamlı yılı diyebiliriz 2022 için. Canım pamuğumla ilk doğum günüm.
Sabahtan beri arayan, mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.