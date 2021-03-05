Hamileliği yalanlamıştı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımları olay!
5 Şubat'ta evlenen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, evlilik öncesi hamilelik iddialarını yalanlamıştı. Alkoçlar'ın sosyal medya paylaşımları ise kafaları karıştrdı.
Aslışah Alkoçlar, 5 Şubat'ta uzun bir süredir beraber olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile evlendi. İsteme töreninden nişanına, düğününe kadar çok konuşulan Alkoçlar'ın hızı ise dikkat çekmişti. Jet evliliğin sebebinin hamilelik olduğu iddia edilmişti.
Nişan ve düğün töreninin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sosyal medya da "Acaba Aslışah Alkoçlar hamile mi?" iddialarını gündeme getirmişti. 28 yaşında ki Alkoçlar, çıkan iddiaları sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:
"Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın."
Daha önce de Instagram hesabında evini paylaşan ünlü güzel'in masasında 'hamilelik ve doğum' ile ilgili kitapların olması dikkat çekmişti.