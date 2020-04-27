Hamileler oruç tutabilir mi riskleri neler ilk ve son aylara dikkat!

Öncelikle, İslamiyet’te hamileyken oruç tutulması zorunlu olmamakla birlikte, yine de bu süreçte oruç tutmak isteyen adayların, hem kendi hem de bebeğin sağlığını düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Oruç tutan anne adaylarının, mutlaka doktor kontrolünde bir beslenme düzeni oluşturması önemli.