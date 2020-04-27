Hamileler oruç tutabilir mi riskleri neler ilk ve son aylara dikkat!
Ramazan ayında anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan hamilelikte oruç tutmak zararlı mı? Hamilelikte oruç tutulabilir mi?
Öncelikle, İslamiyet’te hamileyken oruç tutulması zorunlu olmamakla birlikte, yine de bu süreçte oruç tutmak isteyen adayların, hem kendi hem de bebeğin sağlığını düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Oruç tutan anne adaylarının, mutlaka doktor kontrolünde bir beslenme düzeni oluşturması önemli.
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Bebeklerini emziren annelerin özellikle ilk aylarda beslenmelerine dikkat etmeleri ve bol sıvı almaları önemlidir. Oruç, sıvı alımının azalmasına bağlı olarak sütün de azalmasına neden olur.
Bu nedenle gebelik ve emzirme döneminde oruç tutulması önerilmez. Anne adaylarının veya annelerin riskleri bilerek karar vermeleri, mutlaka doktorlarına ve diyetisyenlerine danışmaları gerekmektedir.”ifadelerinde bulundu.
Gebeliğe bağlı şeker intoleransı (hamilelik şekeri) veya diyabet (şeker) hastalığı gibi durumlarda; dengeli beslenmek, az az sık sık yemek son derece önem taşır. Bu durumlarda oruç tutulması hem anne adayında, hem de bebekte tehlikeli durumlara yol açabilir.