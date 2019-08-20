Hamile olduğu iddia edilmişti! Şeyma Subaşı bakın ne dedi
Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisi ile birlikte katıldığı bir davette çıkan göbeğiyle 'Hamile mi?' sorularını akıllara getirmişti. Subaşı, bebek iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Şeyma Subaşı'nın ilk başta 40 binin üzerinde sattığı iddia edilen 'Sadece Şeyma' kitabının, sadece 4 bin civarında sattığı ortaya çıkmıştı. Kitaptaki bir yazım hatası nedeniyle takipçilerinden özür dilemek durumunda kalan Subaşı, geçtiğimiz gün bomba bir iddia ile gündeme gelmişti.
Subaşı'nın hamile olduğu iddiası, takipçi satın aldığı konusundaki çıkan haberleri bir anda solladı ve gündeme oturmuştu.
Boşandığı Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğinden Melisa isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Subaşı'nın hamile olduğu iddiası sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Sevgilisi DJ Guido Senia ile birlike katıldığı bir davette karnının şişkin olduğu görünen Şeyma Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti. Fotoğrafın magazin gündemini karıştırmasının ardından Subaşı'dan, bir açıklama geldi.