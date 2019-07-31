Hamile olan Tülin Şahin mayolu halini paylaştı 6 aylık hamile demezsiniz

Hamile olan Tülin Şahin mayolu halini paylaştı 6 aylık hamile demezsiniz

Ünlü manken Tülin Şahin, hamileliğinin 6. ayında mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamile olan Tülin Şahin mayolu halini paylaştı 6 aylık hamile demezsiniz - Sayfa 1

Tülin Şahin iki yıl önce ilk eşi Mehmet Özer'den boşanmıştı. Kısa bir aradan sonra Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabına emzik fotoğrafı yükleyerek hamile olduğunu duyurmuştu. 

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Hamile olan Tülin Şahin mayolu halini paylaştı 6 aylık hamile demezsiniz - Sayfa 2

Tülin Şahin sosyal medya hesabı Instagram'dan yüklediği emzik fotoğrafının altına ''Bebek geliyor'' diyerek müjdelemişti. Şu sıralar hamileliğinin 6. ayında olan Tülin Şahin, yine Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

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Hamile olan Tülin Şahin mayolu halini paylaştı 6 aylık hamile demezsiniz - Sayfa 3

Hamileliğinin 6. ayında olmasına rağmen Tülin Şahin yine fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Şahin'in mayolu pozu birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. 

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Hamile olan Tülin Şahin mayolu halini paylaştı 6 aylık hamile demezsiniz - Sayfa 4

Öte yandan, 38 yaşındaki model, 3 Ağustos tarihinden itibaren NTV'de 'Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü' adlı programı sunacak.

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