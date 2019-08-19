Hamile olan Seren Serengil Yaşar İpek'ten ayrıldı mı? Resmen sildiler
Geçtiğimiz haftalarda hamileliğini duyuran seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'ten ayrıldığı iddia edildi. Serengil ve İpek, birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildiler ve beraber fotoğraflarını da kaldırdılar.
Geçtiğimiz sene şarkıcı Yaşar İpek ile hayatını birleştiren Seren Serengil, hamileliğini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuş ve ne kadar mutlu olduğunu dile getirmişti ki Serengil'in mutluluğuna gölge düştü. Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek ile ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Seren Serengil ve Yaşar İpek birbirlerini sosyal medya hesabı Instagram'dan silmekle kalmadı beraber olan tüm fotoğraflarını da kaldırdılar. İkilinin yaptıkları bu şaşırtıcı hamlelerden sonraki paylaşımları ise oldukça dikkat çekiciydi.
Yaşar İpek'e dair her şeyi sosyal medya hesabından silen Seren Serengil, Cemal Süreya'ya ait dikkat çeken bir söz paylaştı. Serengil, "Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmaya öğrenmiş kadınlardır derim" sözünü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Yaşar İpek'in ise kendi fotoğrafını paylaşarak yazmış olduğu, ''Benim sana anlattıklarım senin anlayacağın kadardır'' notu Serengil'e gönderme mi acaba diye düşündürdü.