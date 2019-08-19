Hamile olan Seren Serengil Yaşar İpek'ten ayrıldı mı? Resmen sildiler

Geçtiğimiz sene şarkıcı Yaşar İpek ile hayatını birleştiren Seren Serengil, hamileliğini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuş ve ne kadar mutlu olduğunu dile getirmişti ki Serengil'in mutluluğuna gölge düştü. Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek ile ayrılma kararı aldığı iddia edildi.