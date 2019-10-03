Hamile olan Hazal Kaya doğuma 1 ay kala paylaştı pozu TT oldu

Kaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına şu duygusal notu düştü:

''Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim...Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası...Ölümler,hastalıklar,düğünler,doğumlar...”Hayat işte,her şey bizim için” demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu...''