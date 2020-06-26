Hamile olan Buse Varol Alişan'la kazanın ardından ilk paylaşımını yapıp anlattı
Alişan, Buse Varol, bebekleri Burak ve Burak'ın bakıcısının geçirdiği kazanın ardından Buse Varol, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapıp, anlattı.
Alişan ve ailesi İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirmiş, lüks cip takla atmış ve 35 metre sürüklenmişti. Alişan ve ailesi kazayı yara almadan atlatmış, Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralanmıştı.
Yaşananların ardından Buse Varol, sosyal medya hesabından hem hamile olduğunu duyurdu, hem de duygularını dile getirdi:
"Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye..''
''Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır..''
''Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık.''