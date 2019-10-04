Hamile eşini ve iki kızını boğarak öldürmüştü! İtirafları kan dondurdu!
ABD'de hamile eşi ve iki kızını öldüren cani baba Christopher Watts'ın yazar Cheryln Cadle'ye yazdığı itiraf mektubunda ailesini nasıl katlettiğine dair itirafları kan dondurdu.
Hamile eşini ve 3 ve 4 yaşlarındaki iki kızını feci şekilde katleden cani baba Chris Watts, cinayete dair dehşete düşüren yeni bir itirafta bulundu.
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Chris Watts, yazar Cheryln Cadle'ye yazdığı itiraf mektubunda ailesini nasıl katlettiğine dair yeni detaylar verdi.
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Cheryln Cadle'ın 7 Ekim'de yayınlayacağı 'Letters From Christopher' (Christopher'dan Mektuplar) adlı kitapta yer alacak olan mektupta Watts'ın kan donduran ifadeleri dikkat çekti.
İşte o itiraflardan satır başları...
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"13 Ağustos sabahı Shanann'la tartışmadan önce kızların odasına gittim. İlk olarak Bella'nın ve ardından Cece'nin odasına girdim ve onları öldürmek için yataklarındaki yastığı kullandım..."
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