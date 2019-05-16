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Hamile eşini kandırıp dehşeti yaşattı

Hamile eşini kandırıp dehşeti yaşattı

İZMİR’de yaşayan Cavit A.’nın (25), kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.’yı ’Seni kahvaltıya götüreceğim’ diyerek, bindirdiği otomobili dağlık alana çekip, 7 yerinden bıçakladığı öne sürüldü.

S.A. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.A.’nın annesi, bir süredir uyuşturucu kullandığını iddia ettiği Cavit A.’nın, son dönemde halüsinasyon görüp, gereksiz kıskançlıklar yaptığını, 3 hafta önce de S.A.’nın parmağını kırdığını söyledi.

Olay, öğle saatlerinde, Balçova’da meydana geldi. Araç kiralama işiyle uğraşan 1 yıllık eşi Cavit A.’dan boşanmak isteyen; ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen, 4 aylık hamile S.A., iddiaya göre, ’Seni kahvaltıya götüreceğim’ diyen kocasının otomobiline bindi. Çift, Yeşilyurt semtindeki evden çıkıp, araca bindi. Cavit A., otomobili Balçova’daki dağlık alanda durdurdu ve S.A.’ya saldırmaya başladı. S.A.’yı döven Cavit A., daha sonra boynu dahil 7 yerinden bıçakladı. Cavit A., ardından hamile eşinin olay yerinde bırakıp, otomobille kaçtı. S.A.’nın yardım çığlığını duyan çevreden biri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, S.A.’yı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen hamile kadın, daha sonra Kadın Doğum Servisi’ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, 4 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirlendi.

’Olmayan şeyler görmeye başladı’

S.A.’nın annesi, "Kızım, evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip, gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım, polise giderek, şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp, mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

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