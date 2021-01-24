Hamile Azeri sevgilisi var denmişti! Sinan Akçıl 'yanıyorum' deyip sürprizi verdi
Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı Burcu Kıratlı ile ilgili söyledikleri olay oldu.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Ocak 2019’da evlenmiş ve şiddetli geçimsizlik iddiasıyla Eylül 2019'da boşanmıştı. Boşanmanın ardından kısa bir süre sonra ikili, hata yaptıklarını söyleyerek yeniden barışmışlardı.
Yakın zamanda da yeniden evlenmeleri bekleniyordu ki ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sinan Akçıl’ın Azerbaycanlı diyesityen Nez Aliyeva ile aşk yaşadığı, hatta sevgilisinin hamile kaldığı iddia edilmişti.
Dedikodular üzerine Sinan Akçıl “Burcu ile ayrılık sürecinde olmamıza rağmen o benim hâlâ değer verdiğim tek kadındır” açıklamasını yapmıştı.
İhanet iddialarıyla ilgili Burcu Kıratlı ise "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor. Sinan’ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. ‘Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu’ya gider neler neler anlatırım’ diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" demişti.