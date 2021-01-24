Hamile Azeri sevgilisi var denmişti! Sinan Akçıl 'yanıyorum' deyip sürprizi verdi

İhanet iddialarıyla ilgili Burcu Kıratlı ise "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor. Sinan’ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. ‘Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu’ya gider neler neler anlatırım’ diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" demişti.