Hami taciz etti öldü diye bıraktık! Müge Anlı'da Gülizar'ın Şiar Kılıç itirafı
ATV canlı yayında Müge Anlı Tatlı Sert'te Şiar Kılıç olayı ifşa oldu. Gülizar Kılıç oğlunun Hami tarafından dövüldüğünü itiraf etti. Polis canlı yayına gelip Gülüzar ve Hami Kıcı'yı gözaltın aldı.
SAKARYA'da bir yangında öldüğü düşünelen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeler yaşandı. Anne Gülüzar Kılıç dün Hami yayını terkettikten sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti.
Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövmüş. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı.
Çivili sopayla dövdü
Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.
Şiar öldü diye bırakıp hastaneye gittik
Hami'nin dövdüğü Şiar'ın 'öldüğünü' düşündüklerini belirten Gülüzar Kılıç, Hami'nin şekerinin de bu yüzden çıktığını anlattı. Bunun üzerine Hami ile hastaneye gittiklerini belirten Gülüzar, "Hami hastanede Şiar'ı öldürdüğünü sandığı için korktuğundan ağlıyordu" dedi.