Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yüzündeki sivilceleri paylaşarak isyan etti!
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına cildindeki sivilceleri göstererek isyan etti. Alkan'ın 'Şuanda özgüvenim sıfır ama bunu paylaşıyorum' ifadeleri sosyal medyada dikkat çekti.
Ünlü tiplemelerin oyuncusu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etti. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyayı sık kullananlar arasında yer alıyor. Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti.
Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü açıkladı.
Instagram'da kendisinin de hep 'en güzel gördündüğü pozları paylaştığını' ve bunun içten içe bir dayatmanın sonucu olduğunu ifade eden Alkan, canının çok yandığını, sivilcelerin çok kaşındığını ancak bu sivilceleri de artık saklamak istemediğini ifade etti.