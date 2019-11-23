Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Taksim'de yaptığıyla herkesi hayrete düşürdü

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Taksim'de öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha baktı, şaşkınlıklar gizlenemedi.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yayınladığı ilginç danslarıyla gündeme gelen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Taksim'de bir sosyal deneye imza attı. 

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 Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise kendinden söz ettiren Alkan, son olarak İstiklal Caddesi'nde elinde keçiyle gezerken bir video paylaştı.

İşte o video

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Zeynep Alkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Alkan'ın neden keçiyle gezdiği sonradan ortaya çıktı.

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Alkan'ın, bir çekim için keçiyle gezdiği, aynı zamanda sosyal bir deney yaptığı öğrenildi.

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