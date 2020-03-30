Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Hollanda'da sevgilisiyle karantinada ormana gitti
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, koronavirüs nedeniyle eğitim için gittiği Hollanda'da kaldı. Karantinada olması gereken Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana gitti.
Zeynep Alkan, İtalya'daki eğitim hayatını Hollanda'da sürdürürken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Eğitimi için yurt dışında yaşayan Alkan, insanların sokağa çıkmadığı bir zaman diliminde sevgilisiyle ormana gitti.
Hafta sonu Hollanda'da bulunan Amsterdam Ormanı'nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamayan takipçilerini güldüren paylaşımlar yaptı.
Güneşli havayı fırsat bilerek ormana giden Zeynep, sevgilisiyle çimlere uzanarak temiz havanın tadını çıkardı. Eğlenceli halleriyle tanınan Alkan, bir ara ağaca sarılarak "Karantinada ormana gidin" dedi.
Öte yandan Hamdi Alkan, uçuş yasağına takıldığı için Türkiye'ye dönemeyen kızı Zeynep Alkan'ın durumunu şu sözlerle anlatmıştı:
''Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır.''