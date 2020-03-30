Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Hollanda'da sevgilisiyle karantinada ormana gitti

Öte yandan Hamdi Alkan, uçuş yasağına takıldığı için Türkiye'ye dönemeyen kızı Zeynep Alkan'ın durumunu şu sözlerle anlatmıştı:

''Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır.''