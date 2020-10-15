Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan derin dekolteli iddialı pozları görenleri büyüledi
Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın kızları Zeynep Alkan 22. yaşına girdiğini derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli pozlarıyla duyurdu.
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra Erasmus için Hollanda'ya taşınan Zeynep Alkan bu defa herkesi şaşırttı.
122
Geçtiğimiz gün 22 yaşına giren Zeynep Alkan, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Alkan çekildiği kareleri Instagram hesabına ekledi.
222
İnstagram hesabından sırt dekolteli ve derin yırtmaçlı pozunu paylaşan Alkan görenleri büyüledi.
322
Zeynep Alkan, balonlarla verdiği pozlarını "Minettarım" notu ile yayınladı.
422