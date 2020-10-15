Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan derin dekolteli iddialı pozları görenleri büyüledi

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra Erasmus için Hollanda'ya taşınan Zeynep Alkan bu defa herkesi şaşırttı.