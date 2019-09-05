Hamdi Alkan'ın kızı durdurulamıyor! 21 yaşındaki Zeynep Alkan'dan olay mayolu poz

Ölçüyü kaçırma kızım: Hamdi Alkan kızının cesur paylaşımları tarafından eleştirildiğini söylediği bir röportajında, şöyle konuşmuştu: "Zeynep'e 'Ölçüyü kaçırma kızım' diyorum. Çünkü ölçüyü kaçırdığı zaman öyle ya da böyle ucuz bir malzeme olabiliyor insan. İşiyle var olsun istiyorum."