Hamdi Alkan'ın kızı durdurulamıyor! 21 yaşındaki Zeynep Alkan'dan olay mayolu poz
Paylaştığı cesur pozlar nedeniyle bir dönem babasından uyarı alan Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.
Aylar önce paylaştığı bu yatak pozuyla günlerce konuşulan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabını sık kullanmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Alkan, son olarak uzun kollu mayosuyla verdiği pozla adından söz ettirdi.
Instagram hesabında 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Alkan, bu pozuyla kısa süre içerisinde 20 binden fazla beğeni aldı. Yorumlarda ise Arap kullanıcıların çoğunlukta olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Ölçüyü kaçırma kızım: Hamdi Alkan kızının cesur paylaşımları tarafından eleştirildiğini söylediği bir röportajında, şöyle konuşmuştu: "Zeynep'e 'Ölçüyü kaçırma kızım' diyorum. Çünkü ölçüyü kaçırdığı zaman öyle ya da böyle ucuz bir malzeme olabiliyor insan. İşiyle var olsun istiyorum."
Peki Zeynep Alkan kimdir?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.