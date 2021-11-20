Hamdi Alkan'dan oyunda kendisinden izin alarak öpüşen Selen Görgüzel ile ilgili ilk açıklama
Hamdi Alkan eşinin "Seviyorsan Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda partneriyle öpüşmesi hakkında ilk kez yorum yaptı. Selen Görgüzel ve oyundaki partneri İrfan Kangı'nın oyun esnasında, kendisinden öpüşmeden önce sahnede izin isteyerek izleyiciyi güldürmeleriyle ilgili Hamdi Alkan "Rahatsızlık duymadım" dedi.
Selen Görgüzel Alkan, rol aldığı "Seviyorsan Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda partneri ile öpüşmek için kendisini en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan'dan izin istemesiyle magazin gündemine oturdu. Eşinin rol gereği partneriyle öpüşmesi hakkında konuşan Hamdi Alkan, "Rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum yok" dedi.
Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda ilginç anlar yaşadı. Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, kendisini izleyen eşi Hamdi Alkan izin alarak partneriyle öpüştü. Bu olayın gündem olmasının ardından Hamdi Alkan'dan cevap gecikmedi.
Posta'ya özel açıklama yapan Hamdi Alkan, eşinin partneriyle öpüşmesiyle ilgili "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır.
Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma sapan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o.