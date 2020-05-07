Hamdi Alkan 60 kilo verdi! Değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Ünlü isimler yaptıkları her değişiklikle olay oluyor, verdiği kilolarla ise bambaşka birine dönüşüyor. O isimlerden biri de yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan oldu. Görenler şaşkınlarını gizleyemedi.
Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Yıllar önceki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan'ın, hayranlarını usta isme yorum yağdırdı.
60 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Hamdi Alkan, yıllar önceki fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Alkan, fotoğrafın altına "TBT'ye yakışır oldukça ağır bir resim... " notunu düştü. Ünlü yönetmenin değişimini görenler gözlerine inanamadı...
İşte Hamdi Alkan'a takipçilerinden gelen bazı yorumlar:
"Gönlü güzeller yıllar geçsede değişmez"
"Ama her zaman söylediğim gibi iyi ki sizi tanımışım hocam sizin bana öğrettiğiniz ve katkılarınız benim için en iyi yol oldu her daim minnettarım"
"Güzel abimiz hemşerimiz bitanesin. Seni böyle tanıdık. "