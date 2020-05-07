Hamdi Alkan 60 kilo verdi! Değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Hamdi Alkan'a takipçilerinden gelen bazı yorumlar:

"Gönlü güzeller yıllar geçsede değişmez"

"Ama her zaman söylediğim gibi iyi ki sizi tanımışım hocam sizin bana öğrettiğiniz ve katkılarınız benim için en iyi yol oldu her daim minnettarım"