Hamaney Kasım Süleymani'nin cenaze namazını ağlaya ağlaya kıldırdı

İran'da intikam sesleri



Saldırı birçok ülkenin tepkisini çekerken İran'dan ardı ardına tehdit açıklamaları geldi. Konuya ilişkin bir tehdit açıklaması da İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.İran Devrim Muhafızları, ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.