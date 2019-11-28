Hamamda tecavüz sahnesi tutmadı Kanal D fişini çekiyor mu?
Büyük umutlarla Kanal D ekranlarının yayına soktuğu Azize dizisi hakkında flaş bir iddia medya kulislerinde dolaşıyor. İlk bölümüyle reyting listelerinin alt sıralarında yer alan dizi Azize erken final mi yapacak?
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollünde olduğu intikamdan doğan bir aşkın anlatıldığı dizi Azize, Kanal D'nin son bombası olarak gösteriliyordu. Fakat dizi ilk bölümü ile reyting listelerinin çok gerisinde kaldı. İlk 10'a bile giremeyen dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim.
116
Tanıtımları haftalar önce Kanal D ekranlarında dönmeye başlayan dizi Azize farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile iddialı başladı fakat beklenen olmadı.
216
Aynı gün ard arda tekrar yayınlanan dizi ne kanalın ne de yapımlacıların beklentisini karşılamadı.
316
Diziyi reyting listelerinde yukarıya taşımak için dizinin başrolü olan Hande Erçel'in canlandırdığı Azize, hem babası hem de kardeşinin katili Balkan tarafından hamamda tecavüze uğradı.
416