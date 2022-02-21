Haluk Levent'ten Migros açıklaması müjdeyi verdi Taşeron firma ile sorunlar çözüldü Migros olayı nedir?
Haluk Levent'ten son dakika Migros açıklaması... Migros işçileri ile taşeron firma arasıdna sorun sürerken Haluk Levent'ten sürpriz bir açıklama geldi. Peki Migros olayı nedir ve nasıl gelişti?
Haluk Levent'ten sürpriz Migros açıklaması... Migros işçileri ile taşeron firma arasında gerilim devam ederken Haluk Levent'ten önemli bir açıklama geldi. Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen, sanatçı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile topladığı bağışları sahiplerine ulaştırarak halkın takdirini toplayan Haluk Levent bu kez de Migros işçileri için devreye girdi. Haluk Levent yaptığı son açıklamada, günlerdir süren Migros krizine yönelik “Tüm sorunlar çözüldü" mesajını verdi.
Migros depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla başlattıkları eyleme ilişkin sanatçı Haluk Levent açıklama yaptı.
Migros depo işçilerinin Tuncay Özilhan'ın villasının önünde gözaltına alınmalarının yankısı sürerken, sanatçı Haluk Levent, işçiler ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, taşeron firma ile görüştüğünü ve tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti.