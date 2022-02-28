Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

Dış görünüş ile ilgili fikirlerini aktardı: Oldukça keyifli olduğu görülen şarkıcı, estetikle ilgili düşüncelerinden bahsederken "Bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İnsan kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim onu eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.