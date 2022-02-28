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Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

Ünlü şarkıcı ve AHBAP kurucusu Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt herkesi gülmekten kırdı geçirdi!

Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

AHBAP derneğiyle birlikte yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı. Açılışta soruları yanıtlayan şarkıcı, "Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla herkesi güldürdü!

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Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

tGeçtiğimiz günlerde savaşla mücadele eden Ukrayna için 5 yardım tırı göndereceklerini söyleyen Haluk Levent, önceki gün Ömür Gedik ile kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı.

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Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

Şarkıcı, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

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Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması: Kalça dolgusu düşünüyorum

Dış görünüş ile ilgili fikirlerini aktardı: Oldukça keyifli olduğu görülen şarkıcı, estetikle ilgili düşüncelerinden bahsederken "Bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İnsan kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim onu eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

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