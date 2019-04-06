Haluk Levent'ten çeresizliğin sembolü olan Sabiha nineye müjde!

Kurucusu olduğu AHBAP platformuyla yardıma muhtaç bir çok insanın imdadına yetişen Haluk Levent, şimdi de ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha nine için harekete geçti. Levent, ineğinin başında uzun uzun ağlayan Sabiha nineye müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.