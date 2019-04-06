Haluk Levent'ten çeresizliğin sembolü olan Sabiha nineye müjde!
AHBAP Platformunun kurucusu Haluk Levent, ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha nineye güzel haberi verdi.
Kurucusu olduğu AHBAP platformuyla yardıma muhtaç bir çok insanın imdadına yetişen Haluk Levent, şimdi de ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha nine için harekete geçti. Levent, ineğinin başında uzun uzun ağlayan Sabiha nineye müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
Denizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında saatlerce gözyaşı döken 70 yaşındaki Sabiha Özel, sosyal medyada adeta 'acının ve çaresizliğin sembolü' oldu.
Üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadığını ve gözyaşı döktüğünü belirten Özel, 'Gümüş' ismini verdiği buzağısıyla teselli bulduğunu söyledi.
Özel'le ilgili güzel haberi ise AHBAP Derneği'nin Kurucusu Haluk Levent, "Merak etmeyin, Osman B. ve arkadaşları teyzemize bir değil 2 inek aldı. Yarın teslim edilecek." sözleriyle duyurdu.