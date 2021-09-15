Haluk Levent'ten '99 Gölcük depremi' itirafı: Hayatımın en bilinçsiz yardımı...

"Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, dürüstçe kendini eleştirerek, hatasını itiraf etti ve şu ifadeleri kullandı:

Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" dedi.