Haluk Levent'in HLKCoin şirketi itibarını zora soktu! Mağdur vatandaşlardan yorum yağdı!

Haluk Levent’in "hayırseverlik" imajı, satın aldığı kripto para şirketiyle sarsılıyor. Mağdurlara verdiği "zararı karşılayacağım" sözü havada kalınca, sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

Geçtiğimiz yıl Fatih Eke’ye ait olan ve organik tarım temasıyla "çörek otu" üzerinden coin satan firmayı satın alan Haluk Levent, büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Şirketin ismi satın alma sonrası HLKCoin olarak değiştirilirken, yüzlerce yatırımcı dolandırıldıkları iddiasıyla Levent’e ulaşmaya çalıştı.

"KONSER GELİRLERİYLE ÖDEYECEĞİM" SÖZÜNE NE OLDU?

Daha önce şirketin reklam videolarında yer aldığı için eleştirilen Levent, bir video yayınlayarak şu sözleri vermişti:

"Hiçbir zaman coin reklamı yapmadım, bu videolar yatırım çağrısı gibi algılanmış olabilir. Elinde üç kuruş olan garibanların zararını bizzat karşılayacağım. Konserlerimden ve sponsorluklarımdan gelen parayı mağdurlara dağıtacağım."

