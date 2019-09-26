Haluk Levent'in Ahbap Derneği 30 bin kişiye ulaştı iyilik saçıyor

Levent, yaptıkları örnek çalışmalarla kısa sürede Türkiye'deki herkesin desteğini aldıklarını vurguladı. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri bir araya getirmeyi başardıklarını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Şu anda birlikte çalıştığımız 200'e yakın hayırsever var. İnsanlara yardım ettiğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizde para işlemiyor. Biz hayırseverlere ödüller veriyoruz. Mesela ailemizin kira ihtiyacı var. 'Kim bu aileye şu parayı gönderirse ona yatta yemek hazırlıyorum' diyorum. Evlerine gidiyorum kahvaltı ve akşam yemeği hazırlayıp şarkı söylüyorum. İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Eğer gerçekten bir yardım yapmışsak o akşam çok huzurlu uyuyoruz."