Haluk Levent yine kendinden bekleneni yaptı! Evlenen çiftlerin düğününü bastı

Ne var abi bi gelsen: “Haluk abi günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz.Bak abi senin konser 22.30 da başlıyor abi konsere 2 dakikalık yer düğün salonu. Bak abi nasıl üzgünüz. Ne var abi bi gelsen ya mutluluğumuza mutluluk katsan”