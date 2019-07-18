Haluk Levent yine kendinden bekleneni yaptı! Evlenen çiftlerin düğününü bastı
Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent, konser alanının yakınlarında evlenen çiftin mesajıyla düğünü bastı.
AHBAP platformunun kurucusu ve Rock şarkıcısı Haluk Levent, daha önce de gerçekleştirdiği baskınlardan yeni birisine daha imza attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Levent, konserin ardından artık alışkanlık haline getirdiği ziyaretlerden birini gerçekleştirdi.
Düğün salonlarının yanında Haluk Levent'in konser vereceğinin haberini alan çift, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıyı düğünlerine davet etti. Düğün salonunun konser alanına yakın olduğunu söylen çift, Levent'e şu mesajı gönderdi;
Ne var abi bi gelsen: “Haluk abi günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz.Bak abi senin konser 22.30 da başlıyor abi konsere 2 dakikalık yer düğün salonu. Bak abi nasıl üzgünüz. Ne var abi bi gelsen ya mutluluğumuza mutluluk katsan”
Geliyoruz düğünü basmaya: Evlenen çiftin isteklerini kırmayan Haluk Levent de, çifte sosyal medyadan, “Offf offff! Geliyoruz ülen düğünü basmaya!” diye yanıt yazdı.
Haluk Levent'in sosyal medya hesabından paylaştığı düğün baskını videosu