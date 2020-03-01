Haluk Levent Suriyeli çocuklar için yardım çağrısı yaptı gelen tepkilere bakın ne dedi
Şarkıcısı Haluk Levent kurucusu olduğu AHBAP derneği üyelerine sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, sınır kapılarında bekleyen Suriyeli çocuklara yardım istedi. Yardım çağrısına gelen tepkilere ise bakın ne cevap verdi.
Sosyal medyadan kurduğu AHBAP derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Haluk Levent şimdide sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcılar bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi. Tepki gösterenlere Haluk Levent bakın ne cevap verdi.
Haluk Levent sınırda bekleyen çocukları unutmadı ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra!!! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.
Tepki gösterenlere cevap verdi
Bazı kullanıcıların bu yardım çağrısına tepki göstermesi üzerine Haluk Levent bir paylaşım daha yaptı.
Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.