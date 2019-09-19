Haluk Levent Neslican Tay'dan haber getirdi! Yoğun bakıma kaldırılmıştı
Döndürcü kez kansere yakalanan Neslican Tay'ı Haluk Levent ziyaret etti.
2017 Yılında kanser illetine yakalanan ardından tümör nedeniyle sol bacağını kaybeden her şeye rağmen yaşama sevincini ise hiç kaybetmeyen Neslican Tay, yıllardır mücadele ettiği kansere 4. kez yakalanmasının üzerine geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmış ve herkesi yasa boğmuştu.
Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanenin direktörü Özer Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada umut dolu genç için değerli hocalarının ve ekip arkadaşlarının elinden geleni yaptığını belirtmişti. Koca, "Hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" demişti.
Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül'de hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir" denilmişti.
Usta şarkıcı ve AHBAP yardım platformunun başkanı Haluk Levent, dün Neslican'ı ziyaret etmek için hastaneye gitti.