Haluk Levent Neslican Tay'dan haber getirdi! Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanenin direktörü Özer Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada umut dolu genç için değerli hocalarının ve ekip arkadaşlarının elinden geleni yaptığını belirtmişti. Koca, "Hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" demişti.