Haluk Levent mültecilere yardım çağrısı yaptı! Tepkiler gelince paylaşımlarını sildi
Avrupa sınırına doğru yoğun bir şekilde giden mülteciler için yardım çağrısında bulunan Ahbap hareketi lideri şarkıcı Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi.
Ahbap hareketi vasıtasıyla Türkiye'de birçok insana yardımlarıyla dokunan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sınırda bekleyen mülteci çocuklar için yardım çağrısında bulunmuştu. Gelen tepkiler üzerine cevap veren Levent'ten yeni bir hamle geldi.
Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.
Bazı takipçilerden gelen tepkiler üzerine ünlü şarkıcı bir paylaşımda daha bulundu. Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.
"Biz o çocuklara su götürdük": Gelen tepki ve yorumlara dayanamayan Levent daha sonra ise bir video paylaşarak duygularını paylaştı ve "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum" diyerek tweet'ini silmeyeceğini de söyledi.