Haluk Levent mültecilere yardım çağrısı yaptı! Tepkiler gelince paylaşımlarını sildi

Bazı takipçilerden gelen tepkiler üzerine ünlü şarkıcı bir paylaşımda daha bulundu. Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.