Haluk Levent: Masum yavruları öldüren baba benim için katil’dir!

Ortaya çıkan mektupta babanın üzgünüm 9 aydır işsizim bunu yapmak zorundaydım ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Şarkıcı Haluk Levent bu ifadelere çok sert tepki gösterdi. Babanın bir katil olduğunu dile getirince kimi hayranından tepki almasına rağmen sözünden dönmedi ve bu baba onurlu bir adam değil bir katildir dedi.