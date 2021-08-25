Haluk Levent konserini çatıdan izleyen oto tamircilerini sahneye davet etti

" 'Artık çatıya çıkmayın gelin buradan izleyin' dedi"

Sahneye çıkan gençlerden biri de Twitter'dan "Biz onu çatıdan izlerken o bizim fenerlerimizi gördü ve bizi sahneye davet etti. Biz de gittik güzel bir gün oldu ve dahası da dedi ki 'Artık çatıya çıkmayın gelin buradan izleyin' dedi. Tabii biz fazlaca mutlu olduk" diye duygularını paylaştı.