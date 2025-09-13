Haluk Levent konserden sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı!
Şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün verdiği konser sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren başarılı şarkıcı Haluk Levent'in durumu merak ediliyor.
Şarkıcı Haluk Levent, Türkiye'nin en çok gündeme gelen isimlerinden biri olarak her yaptığıyla gündeme geliyor. Şarkıları ve sahneleriyle birçok kişinin ilgisini çeken ünlü şarkıcı, aynı zamanda kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla yaptığı yardımlarla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün konserinden sonra fenalaşan Levent, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde önceki akşam sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında fenalaştı.
Hemen hastaneye kaldırılan Haluk Levent'e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren Levent'in bugün taburcu edileceği öğrenildi.
Haluk Levent kimdir?
26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.[2] Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.