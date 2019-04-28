Haluk Levent kendini domates kralı ilan etti başkana seslendi

Başkan Köleoğlu ise burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Seracılık Festivali'nin Türkiye'nin en büyük halk festivali olduğunu söyledi. Festivalde sanat, kültür, çocuk, her şeyin olduğunu ifade eden Köleoğlu, "İşte bütün bu güzellikler bir arada olduğunda Türkiye'nin en büyük halk festivali ortaya çıkıyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz." dedi.