Haluk Levent kendini domates kralı ilan etti başkana seslendi
ANTALYA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi. Levent, verdiği konserde sevenlerini kahkahalara boğmayı başardı.
KUMLUCA Belediyesince gerçekleştirilen festivalin son gününde Karatepe Stadı'nda sahne alan Haluk Levent, konsere gelenlere eğlenceli anlar yaşattı. Konser sonunda Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, Haluk Levent'e çiçek, plaket ve salkım domateslerden yapılmış kolye takdim edildi.
Domateslerden yapılan kolyeyi bir süre boynuna takmak istemeyen Levent, kendisine ısrar eden belediye başkanını kıramadı. "Bugüne kadar rock kralıydım, bundan sonra domates kralı oldum." diyen Levent, kendisine ikram edilen domateslerden tattı.
Levent, "Sayın Başkan, yarın magazin basını beni 'domates güzeli' diye yazarlar ama olsun sizin ikramınız olan tüm domatesleri alıyorum. Tatları çok güzel, bunları yetiştiren emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Köleoğlu ise burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Seracılık Festivali'nin Türkiye'nin en büyük halk festivali olduğunu söyledi. Festivalde sanat, kültür, çocuk, her şeyin olduğunu ifade eden Köleoğlu, "İşte bütün bu güzellikler bir arada olduğunda Türkiye'nin en büyük halk festivali ortaya çıkıyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz." dedi.