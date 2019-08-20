Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi

Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi

İzmir'in bir çok ilçesinde ciğerlerimiz alev aldı. Seferihisar, Menderes ve Karabağlar ilçelerinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken halktan da sosyal medyada söndürelemediği için tepkiler geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent yine yetişti.

Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi - Sayfa 1

Ünlü rock sanatçısı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent "İzmir'in her tarafı yanıyor." dedi isyan etti. twitter hesabından başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu üyelerine ve Orman Bakanlığı'na  çağrıda bulundu. 

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Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi - Sayfa 2

Takipçilerinin artık yapacak bir şey yok çığlıklarına her şey bitmedi diye cevap verdi.

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Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi - Sayfa 3

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çağrıya kulak verdi. Soyer Haluk Levent'i 30 Ağustos'ta beklediğini kaydederek yanan yerleri iki kat yeşillendireceğiz sözünü verdi.

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Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi - Sayfa 4

Haluk Levent'in çağrısına Halil Sezai'de destek verdi. 

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