Haluk Levent 'İzmir'in etrafı yanıyor' dedi Tunç Soyer ve Halil Sezai destekledi
İzmir'in bir çok ilçesinde ciğerlerimiz alev aldı. Seferihisar, Menderes ve Karabağlar ilçelerinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken halktan da sosyal medyada söndürelemediği için tepkiler geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent yine yetişti.
Ünlü rock sanatçısı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent "İzmir'in her tarafı yanıyor." dedi isyan etti. twitter hesabından başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu üyelerine ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
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Takipçilerinin artık yapacak bir şey yok çığlıklarına her şey bitmedi diye cevap verdi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çağrıya kulak verdi. Soyer Haluk Levent'i 30 Ağustos'ta beklediğini kaydederek yanan yerleri iki kat yeşillendireceğiz sözünü verdi.
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Haluk Levent'in çağrısına Halil Sezai'de destek verdi.
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